8 отрезанных голов с жуткой запиской обнаружили на трассе в Эквадоре
На юго-западе Эквадора сотрудники полиции нашли восемь отрезанных голов людей. Части тела обнаружили во время патрулирования дороги рядом с городом Наранхаль, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Los Angeles Times.
Отрубленные головы лежали в двух мешках. Все убитые — мужчины.
Рядом с трупами лежала табличка с надписью «Запрещено воровать».
Убийства, скорее всего, совершили в соседней прибрежной провинции Манаби. Этот регион является одним из опаснейших в Эквадоре.
С 2021 года в Манаби вырос уровень насилия. Наркокартели устроили борьбу за контроль над маршрутами перевозки запрещенных веществ.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.