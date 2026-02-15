сегодня в 14:25

8 отрезанных голов с жуткой запиской обнаружили на трассе в Эквадоре

На юго-западе Эквадора сотрудники полиции нашли восемь отрезанных голов людей. Части тела обнаружили во время патрулирования дороги рядом с городом Наранхаль, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Los Angeles Times.

Отрубленные головы лежали в двух мешках. Все убитые — мужчины.

Рядом с трупами лежала табличка с надписью «Запрещено воровать».

Убийства, скорее всего, совершили в соседней прибрежной провинции Манаби. Этот регион является одним из опаснейших в Эквадоре.

С 2021 года в Манаби вырос уровень насилия. Наркокартели устроили борьбу за контроль над маршрутами перевозки запрещенных веществ.

