8-летний мальчик сломал позвоночник на игре по хоккею в Татарстане

Восьмилетний Иван сломал позвоночник на первой минуте игры по хоккею в Республике Татарстан. Взрослые бездействовали, пока дети помогали маленькому спортсмену уйти со льда, сообщает Sport Baza .

Ивана из уфимского клуба «Астра» во время игры толкнули в спину, когда мальчик ехал за шайбой. Он упал и врезался в борт головой.

Ребенок не мог встать. Он странно шевелил ногами. Остальные дети подняли парня и отнесли на скамейку.

Выяснилось, что у Ивана случился компрессионный перелом четырех позвонков. Мать ребенка отмечает, что в подобном случае поднимать ребенка с травмой нельзя. Она жалуется, что врачи, предположительно, не вышли к ребенку на поле, а судья бездействовал.

Ивану нужно будет реабилитироваться полгода. Три месяца он проведет в корсете, сидеть при этом ему нельзя.

На опубликованной записи видно, что ребенок с клюшкой едет за шайбой, его толкают. Затем мальчик падает. Едущий сзади ребенок подталкивает его, а Иван влетает головой в борт.

Затем мальчик странно двигал ногами. Его подняли на ноги, но парень упал. После этого его все же довезли до скамейки.

