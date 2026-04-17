8 лет колонии: москвич 3 года преследовал бывшую, угрожал убить и требовал жилье

Москвича отправили на 8 лет в колонию за преследование и вымогательство у бывшей

57-летнего мужчину отправили в колонию строгого режима в Москве. Он преследовал бывшую, истязал ее, нарушал неприкосновенность частной жизни и использовал специальные технические средства для негласного получения информации, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание) и по иным эпизодам.

Во время следствия и суда выяснилось, что с сентября 2021 по июль 2024 года мужчина угрожал насилием и применял его по отношению к экс-супруге. Он просил передать ему квартиру в Новой Москве стоимостью более 9 млн рублей.

Также мужчина регулярно оказывал на бывшую физическое и психологическое давление, угрожал ей убийством, бил. Помимо этого, москвич повредил ее имущество стоимостью более 130 тыс. рублей.

Мужчина незаконно покупал специальные технические средства для получения информации. Их размещал в машине бывшей жены, затем отслеживал ее передвижение.

Также москвич нелегально разместил видеокамеру в холле жилого дома. Ее он направил на входную дверь квартиры пострадавшей. Затем следил за ее частной жизнью без согласия.

Обвиняемого заключили под стражу. Его отправили в колонию строгого режима на восемь лет.

