сегодня в 16:45

8-классник в Москве бросил в школьника бутылку с химическим средством

Восьмиклассник рядом с выходом с территории школы в Москве кинул в другого ученика бутылку. В ней находились вода и средство для прочистки труб, пострадавшего мальчика увезли в больницу, рассказал ТАСС директор образовательного учреждения, в котором произошел инцидент, Денис Бахарев.

Бутылка была пластиковой. Она взорвалась. Химия оказалась на голове у пострадавшего. У него на коже появились покраснения.

Сотрудники школы вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего увезли в больницу.

Его планируют обследовать. В школу вызвали родителей восьмиклассника, который кинул бутылку.

