8-классник в Москве бросил в школьника бутылку с химическим средством
Восьмиклассник рядом с выходом с территории школы в Москве кинул в другого ученика бутылку. В ней находились вода и средство для прочистки труб, пострадавшего мальчика увезли в больницу, рассказал ТАСС директор образовательного учреждения, в котором произошел инцидент, Денис Бахарев.
Бутылка была пластиковой. Она взорвалась. Химия оказалась на голове у пострадавшего. У него на коже появились покраснения.
Сотрудники школы вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего увезли в больницу.
Его планируют обследовать. В школу вызвали родителей восьмиклассника, который кинул бутылку.
