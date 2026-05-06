78-летний дед показывал пенис девочке в Калининградской области

78-летнего пенсионера посадили за показ пениса девочке под Калининградом

Пенсионер показывал пенис 10-летней девочке в Советске Калининградской области. Его посадили в колонию и оштрафовали, сообщает Amber Mash .

78-летний мужчина следил за детьми на площадку. Он просил малышей сесть к нему на колени, взамен обещая конфеты.

Одну из девочек заманил в тихое место и показал пенис. Пострадавшая испугалась и убежала.

Вину в суде пенсионер не признал. Однако его посадили на шесть лет в колонию строгого режима и постановил компенсировать моральный ущерб — 100 тыс. рублей.

