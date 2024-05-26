74.ru: ветераны СВО и «Вагнеры» устроили перестрелку с местными в Челябинске

Массовая разборка со стрельбой произошла в Ленинском районе Челябинска. Все началось после того, что двое парней обстреляли из травматического оружия участника спецоперации и его девушку, сообщает 74.ru .

«Парень с девушкой возвращались с вручения удостоверений кадетам. Два урода, вооруженные травматическим оружием, в непонятном состоянии без причины и объяснений начали стрелять по спокойно идущей паре», — рассказал источник.

Он добавил, что парень был сотрудником ЧВК «Вагнер».

По словам собеседника, очевидцы записали на смартфон лица нападавших и их автомобили. Вычислить нападавших не составило труда.

Пострадавший с группой поддержки из ЧВК назначили встречу стрелявшим.

«Приехали, наказали. Убивать их никто не собирался, подчеркиваю, только наказать. Но бдительные родственники этих негодяев вызвали не полицию, а друзей своих. Те приехали с оружием, и уже боевым», — уточнил собеседник.

Как уточнил мужчина, хотя участников СВО оружием не напугать, но они разбежались, чтобы не пострадать еще больше из-за огнестрельных ранений.

Данные разборки попали на видео. А приехавшие на место разборки полицейские задержали тех, кто вступился за участника спецоперации, позже их отпустили. Приехавших на место встречи на разборки с оружием не нашли, хотя номера их авто записаны.