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72-летнего учителя музыки задержали по подозрению в сексуальном насилии детей

В Лесном силовики задержали 72-летнего учителя музыкальной школы. Его подозревают в преступлении против половой неприкосновенности детей, сообщает E1.RU со ссылкой на осведомленный источник.

«Потерпевшие заявили следствию, что подверглись сексуальному насилию, когда были несовершеннолетними. Сейчас они уже взрослые», — рассказал собеседник.

По информации источника, мужчине избирают меру пресечения. О других обстоятельствах дела пока не сообщается.

На момент публикации заметки также неизвестно, сколько человек пострадали от действий подозреваемого.

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