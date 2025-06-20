700 евро с человека: израильтяне пытаются попасть домой с Кипра на лайнере

В ходе войны Израиля с Ираном гражданам запретили выезжать из страны. Предчувствовав это, сотни жителей Израиля сбежали на яхтах в Кипр. Однако теперь те, кто оказался за границей, остались без возможности вернуться домой, сообщает kp.ru .

Так, эвакуация граждан с Кипра проводится правительством на большом лайнере Crown Iris. Операция является полусекретной, а для людей обходится в 400-700 евро за путь до Хайфы. Сами граждане не опасаются возвращаться обратно в Израиль, так как уверены, что ПВО отлично работает и сбивает иранские ракеты.

Но им приходится несколько дней ждать на Кипре в связи с тем, что ситуация постоянно меняется, и лайнер может уйти в любое время – важно успеть. Некоторые состоятельные люди, например, министр алии и интеграции Офир Софер, переплывают на арендованных яхтах, в которых стоимость одного места составляет 2500 евро (225 тыс. руб.).

Воздушное пространство для возвращения в Израиль, а именно в Тель-Авив и Хайфу, также иногда открывают, но билеты стоят немалых денег, а ситуация такая же, как и в порту: каждый рейс вылетает с постоянными переносами и отменами, а самолетам иногда приходится кружить в воздухе из-за атак Ирана, пока аэропорт не даст добро на посадку.