70% красноярских школьников поддерживают ЛГБТ*, заявила депутат

Депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина утверждает, что около 70% школьников в регионе поддерживают ЛГБТ*-сообщество. С такими данными не согласились в региональном Минобразования, и сама парламентарий не стала называть источник озвученной информации, но настояла на своей позиции, сообщают «Осторожно, новости» .

Красноярский министр образования Светлана Маковская не согласилась с Еленой Пензиной, заявив, что среди региональных школьников ЛГБТ* поддерживают «не 70%, это точно». По словам главы Минобразования края, по данному вопросу ведется работа с МВД, если школьников начинают подозревать в поддержке экстремистских организаций.

Законодатель добавила, что западная пропаганда долгое время «прекрасно обрабатывала наше молодое поколение» через книги, фильмы и прочее. По мнению Пензиной, молодые люди «толерантно относятся» к ЛГБТ*.

Депутат также заявила, что «не видит патриотической работы» с детьми края. Другие чиновники ответили Пензиной, что власти региона тратят по 146 миллионов рублей на патриотическое воспитание юных жителей.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.