600 SIM-карт изъяли у задержанного пособника мошенников в Подмосковье

В городском округе Электросталь полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемого в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика. При обыске силовики обнаружили у мужчины 600 SIM-карт, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно, в одном из мессенджеров подозреваемому поступило предложение подзаработать на установке и обслуживании оборудования, позволяющего мошенникам из-за границы совершать анонимные звонки россиянам.

Затем кураторы сняли несколько квартир в Электростали на подставных лиц и предоставили задержанному технические устройства и SIM-карты. К выполнению своих обязанностей мужчина приступил в ноябре прошлого года. При этом он периодически перемещал терминалы, чтобы усложнить их обнаружение.

Силовики установили личность и задержали подозреваемого. В ходе обыска на арендованных квартирах были обнаружены и изъяты два GSM-шлюза и более 600 SIM-карт. При этом часть из них являются доказательствами по 43 уголовным делам о мошенничестве в ряде регионов РФ.

«Согласно проведенному исследованию, установлено, что с помощью одного из изъятых устройств совершалось более тысячи звонков в сутки. За период работы терминала было использовано более 4,5 тыс. сим-карт», — написала Волк в своем Telegram-канале.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

