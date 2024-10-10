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6-летний мальчик погиб в результате пожара в квартире в Раменском

В Раменском 6-летний мальчик погиб в результате пожара в квартире на 14-м этаже, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

Трагедия произошла 10 октября. По версии следствия, пожар произошел в квартире, расположенной на 14-м этаже. В ходе тушения огня на балконе обнаружили мальчика в бессознательном состоянии.

Ребенка забрала скорая помощь. Однако он скончался в машине по пути в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика в результате пожара (ч.1 ст. 109 УК РФ).

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Они проводится осмотр и допросы. Что стало причиной пожара, на данный момент неизвестно.

Ранее пожар произошел в «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве. В результате погибли мужчина и женщина.