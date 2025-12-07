сегодня в 19:20

6 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Электростали

Шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса в городском округе Электросталь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в воскресенье в 17:10 на улице Корешкова. Предварительно, водитель автобуса марки «Лиаз» столкнулся на перекрестке с кроссовером Volvo.

В результате столкновения за медицинской помощью обратились четверо пассажиров общественного транспорта и двое пассажиров иномарки, в том числе подросток 2013 года рождения.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

