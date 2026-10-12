54 удара молотком: самарец получил 18,6 лет колонии за убийство знакомой

По данным прокуратуры Самарской области, суд признал мужчину виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ — убийство с особой жестокостью. Помимо лишения свободы, суд назначил ему ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.

Преступление произошло в феврале 2025 года в квартире подсудимого. Мужчина распивал спиртные напитки со знакомой. Во время застолья они поссорились, женщина оскорбила хозяина квартиры.

Мужчина ударил знакомую рукой по голове. Она попыталась уйти, но он продолжил избиение. Когда женщина упала и уже не могла сопротивляться, подсудимый взял молоток и топорик и нанес ей не менее 54 ударов по голове и телу. От полученных травм она скончалась на месте.

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