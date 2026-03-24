500 заминированных стелек: Киев планировал массовый теракт против бойцов СВО

Киев планировал теракт с заминированными стельками для бойцов СВО

Сотрудники украинских спецслужб собирались совершить массовый теракт с применением 500 заминированных стелек для обуви. Их везли из Польши бойцам ВС РФ в зону спецоперации, маскируя под гуманитарную помощь, сообщает Mash .

ФСБ перехватила опасные грузы в Москве и области. В каждой заминированной стельке было по полтора грамма тротила.

Изделия со взрывчаткой вез иностранец. Его уже задержали.

Ранее сообщалось, что ФСБ помешала украинским спецслужбам купить беспилотники на оптоволоконной связи на столичном предприятии. На них противник мог погрузить взрывчатку массой до 20 килограмм и использовать для терактов в Москве.

