ФСБ сорвала теракты Киева против бойцов СВО и мирных граждан

Сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали попытку украинских спецслужб купить беспилотники на оптоволоконной связи на одном из предприятий российской столицы. Затем злоумышленники собирались совершить теракты в Москве, рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сообщает ТАСС .

Украинские спецслужбы планировали купить на одном из столичных предприятий БПЛА, отправляемые в подразделения ВС РФ для уничтожения техники противника. Беспилотники летают на оптоволоконном кабеле. Они могут транспортировать груз весом до 20 килограмм.

Если бы украинские спецслужбы завладели этими устройствами и начинили их взрывчаткой, они могли бы обрести мощные средства террора. БПЛА собирались использовать против определенных объектов в российской столице.

Еще сотрудники ФСБ обнаружили передачу из Польши партии заминированных стелек с подогревом. Их украинские спецслужбы собирались отправить в зону спецоперации.

Также в ФСБ предупредили, что спецслужбы Киева могут использовать камуфляж для своих действий. Они маскируют бомбы под бытовые предметы.

