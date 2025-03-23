5 человек пострадали в массовом ДТП возле аэропорта Внуково

Массовое ДТП с участием 5 автомобилей произошло на Киевском шоссе в Москве

Авария произошла в воскресенье днем на Киевском шоссе. По предварительной информации, в результате столкновения пострадали 5 человек. Одного из пострадавших забрал вертолет санавиации.

Из-за массового ДТП на Киевском шоссе в сторону российской столицы образовалась пробка протяженностью свыше 2 км.

Ранее один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП на трассе М-2 в Тульской области.