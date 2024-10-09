47 украинских беспилотников ликвидировали над Россией ночью

Их уничтожили дежурные средства ПВО.

24 беспилотника перехвачены над Брянской областью, пять — над Белгородской областью, по два — над Курской и Ростовской областями, один — над Краснодарским краем. А также еще 13 аппаратов сбили над акваторией Азовского моря.

Таким образом, российские военные пресекли попытку Украины совершить террористические атаки в стране.