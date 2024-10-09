47 украинских беспилотников ликвидировали над Россией ночью
Минувшей ночью над пятью регионами РФ и над Азовским морем сбили 47 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Их уничтожили дежурные средства ПВО.
24 беспилотника перехвачены над Брянской областью, пять — над Белгородской областью, по два — над Курской и Ростовской областями, один — над Краснодарским краем. А также еще 13 аппаратов сбили над акваторией Азовского моря.
Таким образом, российские военные пресекли попытку Украины совершить террористические атаки в стране.