45 человек заблудились в лесах Подмосковья с начала года

В системе 112 в круглосуточном режиме принимают обращения жителей региона. Все потерявшиеся смогли самостоятельно или с помощью участковых лесничих ГКУ МО «Мособллес», поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт», МЧС России и «Мособлпожспас» вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Больше всего заблудившихся было на территории Истринского (7 человек), Ногинского и Орехово-Зуевского (по 5 человек в каждом) и Дмитровского (4 человека) лесничеств.

С начала лета уже 6 человек не смогли самостоятельно найти дорогу из леса. Среди них трое подростков, которые забрели в болотистую местность, когда шли в сторону Голубого озера в Орехово-Зуевском лесничестве. Также среди потерявшихся молодая женщина, которая отправилась на поиски мужа в лес, и сама заблудилась. И двое мужчин — среднего и пожилого возраста, один из них отправился на прогулку с разряженным телефоном, а второй — без телефона.

«В подмосковных лесах начался сезон летних грибов. На «тихую охоту» уже отправились самые нетерпеливые грибники. Не стоит надеяться на «авось». Отправляясь в лес, не забудьте сообщить родным о том, куда пойдете и когда планируете вернуться. Наденьте яркую одежду. Проверьте зарядку мобильного телефона, возьмите воду и необходимые лекарства, запоминайте дорогу, которой идете — не полагайтесь на свое знание местности. Помните, что вас ждут дома», — добавил Евгений Агулов.

Если заблудились вы или ваши родные, не паникуйте, сразу звоните по номеру 112. Вам обязательно придут на помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.