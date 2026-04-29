40 пропущенных: родители выбили окно в детсаду и нашли спящую воспитательницу

В Ростове-на-Дону родителям пришлось выбить окно частного детского сада, чтобы проверить безопасность своих детей. Мать воспитанников рассказала в соцсетях, что заплатила за пребывание своих детей 28 тысяч рублей, но не смогла дозвониться до воспитательницы — та не ответила на 40 звонков, тогда она вместе с мужем ворвались в сад из страха за детей, сообщает «112» .

В момент, когда воспитательница детского сада не отвечала на их звонки, обеспокоенные родители связались с заведующей, но она тоже не знала, что происходит в учреждении. Тогда супруг женщины выбил окно, и они проникли внутрь.

Внутри их ждала шокирующая картина: на полу спала няня, дети были предоставлены сами себе. Ребенок супругов сидел на грязном белье и жевал чужую соску. При этом стоимость посещения сада составляла 28 тысяч рублей. На место происшествия пришла и заведующая учреждением, которая, как выяснилось, приходится сестрой спящей воспитательнице. Она попыталась убедить родителей, что произошла «нелепая ситуация», и просила не портить репутацию садика.

После того как женщина опубликовала историю в соцсетях, к ней обратились десятки других родителей. Они рассказали, что их дети после посещения данного детского сада возвращались с синяками, подхватывали инфекции, а в самом саду царит полная антисанитария. В учреждении, по словам очевидцев, не соблюдаются элементарные нормы гигиены и безопасности.

Правоохранительные органы не сочли произошедшее «нелепой случайностью» и организовали проверки детского сада. В ближайшее время специалистам предстоит оценить условия содержания детей, соблюдение санитарных норм и квалификацию персонала. В случае выявления нарушений заведующей и воспитателям грозит административная или уголовная ответственность.

