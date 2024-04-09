4 украинских дрона и ракета «Нептун» уничтожены в небе над РФ ночью

Минувшей ночью в небе над Россией были ликвидированы четыре украинских беспилотника и противокорабельная ракета «Нептун», сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Два дрона уничтожили над Белгородской областью, еще два — над Воронежской областью, а ракету «Нептун» — над акваторией Черного моря около Крыма.

Таким образом, российские военные не дали Украине совершить террористические атаки по объектам в стране.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. За это время ВС РФ ликвидировали более 19,6 тыс. дронов противника.