Опубликована корректная версия разговора Лаврова и главы МИД Таджикистана

Ранее версии, изложенные министерствами иностранных дел двух стран, отличались и были не совсем корректными.

Сергей Лавров провел телефонный разговор с таджикским коллегой, который состоялся по инициативе российской стороны. В ходе обсуждения представителю Таджикистана объяснили действия, связанные с проводимыми российскими службами мерами по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также были затронуты временный характер принятых мер и уточнено, что они направлены не на конкретную нацию, а на нормализацию обстановки и работы на пунктах пропуска.