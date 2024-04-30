Силовики начали задержания во время протестов в Тбилиси
Грузинские силовики начали задерживать участников акции протеста против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента в Тбилиси, пишет РИА Новости.
Правоохранители перекрыли некоторые подходы к зданию. Также были замечены бойцы полиции в шлемах со щитами и дубинками.
Около 21:00 по местному времени начались точечные задержания. Отмечается, что силовики стараются теснить протестующих, массовых задержаний пока не наблюдается.
Для разгона протеста на место уже прибыли водометы с отвалами. Спецназ начал использовать резиновые пули.