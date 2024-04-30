сегодня в 22:46

Силовики начали задержания во время протестов в Тбилиси

Грузинские силовики начали задерживать участников акции протеста против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента в Тбилиси, пишет РИА Новости .

Правоохранители перекрыли некоторые подходы к зданию. Также были замечены бойцы полиции в шлемах со щитами и дубинками.

Около 21:00 по местному времени начались точечные задержания. Отмечается, что силовики стараются теснить протестующих, массовых задержаний пока не наблюдается.

Для разгона протеста на место уже прибыли водометы с отвалами. Спецназ начал использовать резиновые пули.