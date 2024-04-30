Столтенберг: доверие Киева к союзникам пошатнулось

Киев начинает меньше доверять своим союзникам и странам НАТО на фоне задержек поставок вооружений, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости .

«Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнул доверие (Украины — ред.)», — сказал он в интервью Reuters.

В среду американский президент Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Ее объем достигает 61 млрд долларов. Пентагон также сообщил о возобновлении военных поставок ВСУ на 1 млрд долларов.

Москва называет иностранные поставки оружия Киеву затягивающим конфликт фактором и «игрой с огнем». Также Кремль отмечает, что накачивание Украины оружием негативно скажется на будущих переговорах.