Киев перестал выплачивать пенсии почти 300 тыс переселенцев

Украинские власти отменили выплаты пенсий почти 300 тыс. переселенцев, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна».

Соответствующее заявление ранее сделала вице-премьер Ирина Верещук, утверждавшая, что это коснется ряда категорий внутренне перемещенных лиц. Такое требование последовало от партнеров Киева на Западе.

«Количество пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, получивших указанный статус до 24 февраля 2022 года, прошли физическую идентификацию и получают пенсионные выплаты, составляет 228,4 тысячи человек. Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек», — сказано в публикации.

Также Верещук в конце прошлого года предупреждала о возможных трудностях с исполнением властями социальных и гуманитарных обязательств на фоне дефицита бюджета. Украинцам, по словам вице-премьера, придется выживать.