сегодня в 22:56

СМИ: взрыв произошел в общежитии РУДН в Москве

Спасатели стягиваются к зданию общежития Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве после сообщения о взрыве, пишет РИА Новости.

На месте находятся уже пять пожарных машин. Жильцов корпуса № 12 эвакуировали приблизительно в 22:30.

Отмечается, что очевидцы услышали хлопок, после которого сработала пожарная сигнализация.

Жильцы отмечают, что запах гари распространился на несколько этажей. Официальной информации о происшествии пока не поступало.