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4 машины сгорели в Балашихе в результате поджога одной из них

В Балашихе двое неизвестных подожгли машину местного жителея. Огонь перекинулся еще на 3 автомобиля, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Инцидент произошел у одного из домов в деревне Черная. В результате ЧП никто не пострадал.

В полицию обратились четыре гражданина, чьи машины сгорели. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Помимо этого, сотрудники полиции занимаются розыском и задержанием злоумышленников.