4 дня по больницам: неадекватная девушка избила 2 калининградок у ночного клуба

Мария из Калининграда рассказала в своем блоге, как ее подругу и ее саму избила неадекватная девушка, которая ранее писала угрозы. Инцидент произошел около ночного клуба.

Она отметила, что сначала агрессорша облила подруг коктейлем, но они не стали отвечать, а проложили танцевать. Посетительницу вывела охрана, но она осталась около клуба.

По словам Марии, через некоторое время девушку снова пустили в клуб, где она продолжила нападки на сидящих на летней веранде подруг, но ее опять вывели. Тогда она начала ждать девушек на улице.

Причем, как подчеркнула пострадавшая, драка была спланирована, потому что до событий в клубе агрессорша выложила об этом сторис. О причинах нападения горожанка говорить отказалась.

«Она оправдывает нападение тем, что испытывает ненависть к моей подруге, а я просто случайно попала в ее поле зрения», — добавила Мария.

Когда девушки вышли из клуба, то неадекватка снова на них напала и сильно избила. Причем в драку не вмешались ни охранники, ни стоявшие рядом люди. Сами девушки на удары не отвечали, по словам калининградки, они «просто стояли».

Подруге блогерши разбили рос, у нее также сотрясение мозга и проблемы с позвоночником. У Марии разбито два колена, локоть и пальцы — девушка уже 4 дня ездит по больницам после драки.

В комментариях пользователи поддержали девушек, осудили смотревших на драку людей. Но также недоумевали: почему подруги не оказали агрессорше сопротивления, а только принимали удары. Одна из подписчиц отметила, что нападавшая находится под следствием, нужно писать заявление в полицию.

Также в комментариях люди, возможно, знакомые с ситуацией, отметили, что одна из подруг увела у этой девушки парня, поэтому и произошла драка.

«Почему вас не защитил молодой человек, которого вы „увели“ у своей подруги?) Получается, совершили предательство по отношению к близкому человеку, а девочка не робкого десятка оказалась, и решила, что данное ваше действие вам просто так не пройдет», — отметила одна из подписчиц.

При этом люди также подчеркнули, что никакому насилию нет оправдания.

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