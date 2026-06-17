сегодня в 14:35

В Подмосковье в Клину завершили пилот по производительности труда

Предприятие «АЛЮСПЭЙС» из Клина завершило внедрение инструментов бережливого производства на пилотном участке. В результате время производственного процесса сократилось на 25%, а выработка выросла на 10%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Рабочая группа компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций Московской области завершила этап внедрения улучшений на пилотном потоке «Производство стоечно-ригельной системы». На участке применили инструменты бережливого производства, включая стандартизированную работу, диаграмму спагетти и производственный анализ.

Это позволило сократить время протекания производственного процесса на 25% и увеличить выработку на 10%. Сотрудники предприятия прошли обучение у специалистов РЦК МО и в дальнейшем смогут тиражировать полученные решения на других участках.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Информация о мерах поддержки бизнеса в Московской области размещена на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.