В Подмосковье проверили 27,2 тыс земельных участков

Муниципальные земельные инспекторы с начала 2026 года обследовали 27,2 тыс. участков в Подмосковье в рамках мониторинга их целевого использования. До конца года планируется проверить 102,2 тыс. объектов недвижимости, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Муниципальные земельные инспекторы продолжают кампанию по мониторингу территорий региона. С начала года они обследовали 27,2 тыс. участков. Основная задача — обеспечить использование земли строго по назначению и предотвратить экономические риски для собственников.

«Цель работы инспекторов — обеспечить целевое использование каждого клочка земли. Использование участка не по назначению влечет серьезные экономические риски для владельца, вплоть до изъятия собственности», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

По его словам, до конца года планируется проверить 102,2 тыс. объектов недвижимости. При нарушении принципа целевого использования возможен пересмотр кадастровой стоимости в сторону увеличения и применение повышенной налоговой ставки. В случае неиспользования сельхозземель и игнорирования предписаний законодательство предусматривает принудительное изъятие участков.

С начала года наибольшее количество выездных обследований провели в Волоколамском муниципальном округе — 2,5 тыс. участков, в городском округе Щелково — 1,5 тыс., в Павлово-Посадском городском округе — 1,4 тыс.

Ведомство применяет комплексный подход, сочетая контроль и профилактику. Через региональный портал госуслуг можно инициировать проверку участка, а о нарушениях сообщить с помощью сервиса «Народный инспектор». При выявлении несоответствий собственникам направляют разъяснения с перечнем необходимых действий и сроками их выполнения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.