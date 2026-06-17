В Мытищах открылась выставка «Вкус жизни» в усадьбе Лукутиных

Выставка «Вкус жизни» начала работу в музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» в горокруге Мытищи. В экспозиции представлены более 100 работ художницы Ольги Филатовой, проект реализован при поддержке фабрики Федоскино и продлится до 30 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект знакомит посетителей с творчеством выпускницы академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Ольги Филатовой. В залах музея представлено свыше 100 живописных произведений, отличающихся яркой цветовой палитрой. Художница работает в разных жанрах и техниках, черпая вдохновение в путешествиях и передавая в работах не только внешнюю красоту, но и внутреннюю энергетику образов.

Особенность выставки — соединение живописных оригиналов и их интерпретаций на федоскинских шкатулках. Мастера фабрики перенесли картины на лаковую поверхность, используя многослойное письмо, перламутр и золото, что придало изображениям дополнительную глубину и выразительность.

Выставка открыта до 30 августа. Возрастное ограничение — 6+. Адрес музея: Московская область, г.о. Мытищи, село Федоскино, улица Лукутинская, строение 7.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.