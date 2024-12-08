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4 девочек попали в больницу в Краснодаре из-за отравления неизвестным веществом

Четверо девочек-подростков попали в реанимацию в Краснодаре. По предварительной информации, они отравились неизвестным веществом, сообщает Baza .

Пострадавших доставили в медучреждение с двух адресов в микрорайоне Музыкальный. Их привезли с Агрохимической улицы и улицы Есенина.

У всех пострадавших диагностировали «токсическое отравление неизвестным веществом». Подросткам от 14 до 16 лет. Некоторые в коме.

Сейчас медики борются за жизнь девушек. Предварительно, они могли употребить наркотики.