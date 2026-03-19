4 человека, в том числе 3 детей, пострадали в ДТП под Краснодаром

19 марта около 10:20 на федеральной автодороге «Кавказ» произошло жесткое ДТП, в котором пострадали молодая женщина, а также трое детей. От удара одно из транспортных средств опрокинулось на крышу, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю .

Предварительно установлено, что 32-летний мужчина, управлявший автомобилем УАЗ «Патриот», потерял контроль над транспортным средством. В итоге автомобиль столкнулся с металлическим ограждением, после чего перевернулся на полосу, предназначенную для встречного движения.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека: 20-летняя девушка и три ребенка. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами. Какое-либо решение будет принято позднее по результатам проверки.

