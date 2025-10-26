сегодня в 08:33

4 человека ранены после аварии между автобусом и грузовиком в Амурской области

В Белогорском округе Амурской области произошло ДТП между автобусом Yutong и грузовиком-рефрижератором. Транспортные средства частично улетели в кювет, сообщает пресс-служба ГАИ региона.

Столкновение произошло на 20 километре дороги «Подъезд к Благовещенску». Травмы получили четыре человека.

На опубликованном фото автобус и грузовик частично завалились в кювет. Передние части автобуса и грузовика получили сильные повреждения. Пассажиры стоят рядом с транспортными средствами.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Также прибыли сотрудники скорой помощи.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.