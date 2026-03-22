4 человека пострадали при пожаре в квартире в Мытищах

Пожар произошел в квартире в доме № 30 по Яузской аллее в Мытищах, пострадали четыре человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Сигнал о возгорании поступил от очевидца в 02:38 воскресенья. В 03:29 огонь локализовали на площади 68,5 кв. м. В 03:38 потушили открытое горение. В 04:38 пожарные ликвидировали последствия ЧП.

В результате происшествия пострадали двое детей и двое взрослых, были спасены семь человек (из них два ребенка), погибших нет. Из дома эвакуировано 15 человек.

На тушение огня привлекалось 39 человек и 13 единиц техники, от МЧС: 18 человек и пять единиц техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 20 пожаров, спасли девять человек. На вызовы выезжали 175 человек и 50 единиц техники.

