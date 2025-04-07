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4 человека остаются в больницах после ДТП с автобусами на юго-западе Москвы

В Москве столкнулись 2 автобуса, были госпитализированы 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В Депздраве столицы пояснили, что после оказания первой помощи 7 пострадавших отпустили домой, а четверо, включая ребенка, продолжают находиться под наблюдением врачей, сообщает «Царьград» .

По данным пресс-службы ГУП «Мосгортранс», столкновение между коммерческим и городским автобусами произошло 6 апреля около 22:08 на улице Грина возле дома 1, корп. 8.

«В ночь ДТП на улице Грина в московские стационары были госпитализированы 11 человек, включая двух детей», — отметили в департаменте здравоохранения.

К утру медицинский персонал завершил необходимые обследования и предоставил необходимую помощь 7 пациентам, которые после этого были выписаны.

В данный момент четверо пострадавших остаются в стационарах, где им оказывается вся необходимая помощь.