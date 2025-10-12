сегодня в 14:58

3 легковушки и 2 грузовика столкнулись на трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье

Около 12:05 в воскресенье на 134-м км автодороги М-1 «Беларусь» в Московской области произошло массовое ДТП, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Предварительно, там столкнулись три легковые машины и два грузовика. В результате аварии пострадали два человека. Их с телесными повреждениями доставили в медучреждение.

Движение автомобилей на трассе в сторону области ограничено. Объехать место аварии можно через 131-й км Минского шоссе.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводятся устанавливают все обстоятельства ДТП.

