3 года колонии: военный украл 1 млн у сослуживца и спустил деньги на ставки

Суд вынес обвинительный приговор военнослужащему срочной службы по делу о краже 1 млн рублей у своего сослуживца. В конце 2025 года мужчина проиграл чужие материальные средства в ставки, сообщает « Осторожно, новости ».

Солдат тайно взял мобильный телефон другого военнослужащего и зашел в установленное на нем приложение букмекерской компании. Затем перевел с чужого банковского счета на свой баланс более 1 миллиона рублей и потратил всю похищенную сумму на спортивные ставки.

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, в рамках судебного заседания был полностью удовлетворен поданный потерпевшим иск о возмещении материального вреда.

Согласно решению инстанции, осужденному придется в полном объеме компенсировать пострадавшему сослуживцу нанесенный имущественный ущерб. Его сумма составила около 1,3 млн рублей.

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