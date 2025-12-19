3 белых коня и одна овчарка: животные устроили ралли по улицам Перми

3 лошади и овчарка устроили пробежку по микрорайону в Перми

В пермском микрорайоне Закамск местные жители стали свидетелями необычной картины. По улицам района свободно гуляли три лошади в компании немецкой овчарки. Животные устроили настоящие гонки, сообщает URA.RU .

Жители успели снять на видео момент, как три скакуна выбегают из-за поворота и несутся мимо припаркованных машин. В этот же момент к лошадям присоединилась немецкая овчарка, которая побежала следом. Судя по кадрам, животные чувствовали себя вполне комфортно среди городской застройки.

Позднее очевидцы заметили беглецов на придомовой территории одного из жилых зданий. Там лошади занимались изучением снежного покрова, обнюхивая сугробы.

По предварительным данным, четвероногие путешественники могли сбежать из расположенного поблизости конного клуба. Информации о том, удалось ли поймать животных, пока не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.