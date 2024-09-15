29 украинских дронов ликвидировали ночью над Россией

Они были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Так, 15 дронов перехватили над Брянской областью, пять — над Курской областью, четыре — над Смоленской областью, два — над Орловской областью, по одному — над Белгородской, Калужской, и Ростовской областями.

Таким образом, ВС РФ не дали украинской армии совершить террористические атаки в стране.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреливают регион с помощью беспилотников. В селе Безлюдовка погибла мирная жительница.