29 украинских дронов ликвидировали ночью над Россией
Минувшей ночью над территорией ряда российских регионов сбили 29 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Они были уничтожены дежурными средствами ПВО.
Так, 15 дронов перехватили над Брянской областью, пять — над Курской областью, четыре — над Смоленской областью, два — над Орловской областью, по одному — над Белгородской, Калужской, и Ростовской областями.
Таким образом, ВС РФ не дали украинской армии совершить террористические атаки в стране.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреливают регион с помощью беспилотников. В селе Безлюдовка погибла мирная жительница.