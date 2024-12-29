28 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Южной Корее

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Самолет южнокорейской авиакомпании «Jeju Air» разбился при посадке после столкновения с птицей, 28 погибших, сообщает RT .

Самолет, прилетевший из Бангкока, врезался в ограждение за пределами взлетно-посадочной полосы у него не раскрылось шасси, — сообщает агентство «Yonhap».

По предварительным данным, жертвами аварии могли стать 28 человек. Всего на борту находилось 175 человек.