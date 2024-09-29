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22 пассажира пострадали в огненной аварии с автобусом в Краснодарском крае

Число пострадавших в результате аварии под Краснодаром, предварительно, составляет 22 человека, включая 3 детей, сообщает Mash .

В станице Старокорсунская Краснодарского края столкнулись рейсовый автобус и фура, после чего начался сильный пожар.

Предварительно, в результате ДТП погиб водитель грузового транспорта, предположительно, бензовоза.

Автобус двигался по пути Ставрополь-Краснодар. Очевидцы утверждают, что в автобусе могли находиться футбольные фанаты «Зенита», которые ехали с матча. Эта информация на данный момент уточняется.

По данным МЧС, на месте ЧП работают 35 специалистов и 9 единиц техники.