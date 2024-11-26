Дезертир из ВСУ заявил, что украинцы не против прихода Росси

Из армии Украины дезертировал 21-летний мужчина по имени Иван, который сперва обхитрил своего командира, а потом перебрался в Россию. По словам дезертира, он готов воевать против ВСУ и не поддерживает киевскую власть с 2014 года. Видео с рассказом Ивана публикуют «Два майора» .

По словам молодого человека, многие украинские военные не видят смысла в участии в боевых действиях. Иван добавил, что некоторые из украинцев «не против, если придет Россия».

Перебежчик признался, что из украинских войск дезертируют не только рядовые и сержанты, но и офицерский состав. Генералы ВСУ же бросают в бой мобилизованных, которые не проходят необходимой подготовки и быстро погибают в боях.

По словам рядового, если украинские пограничники видят пытающихся перебежать границу мужчин, то стреляют по ним без предупреждения. В реке Тиса, которая образует границу Украины с Румынией и Венгрией, многие мужчины тонут не от бессилия, как заявляют в СМИ, а потому что их «топят пограничники», утверждает Иван.

Мужчина также добавил, что если его позовут на фронт, то он готов взять в руки оружие и воевать против украинских войск.