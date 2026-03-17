21 квартира и 9 участков: активы на 1 млрд рублей нашли у главы Минздрава Кубани

Министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали 17 марта по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. У него нашли активов на 1 млрд рублей, сообщает Kub Mash .

Чиновник и его семья успели нажить внушительное количество имущества. Это 21 квартира, 14 нежилых помещений, 9 земельных участков, 7 апартаментов, 4 гаража, 3 машино-места, 2 частных дома.

Общая площадь недвижимости, обнаруженной в собственности министра, равна двум футбольным полям. Она расположена в разных районах юга России, в том числе в Сочи и Геленджике.

По данным следствия, во время работы на своем посту Филиппов использовал полномочия для незаконного обогащения. В ведомстве и по месту жительства чиновника прошли обыски.

Филиппов возглавлял министерство здравоохранения Краснодарского края на протяжении 13 лет. Он прошел путь от рядового акушера-гинеколога до главы ведомства. До высокой должности он был руководителем сочинского перинатального центра.

Теперь Филиппову грозит до 10 лет лишения свободы. В том числе его имущество может быть изъято в доход государства, если не будет доказано, что оно приобретено законным путем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.