«200-м будешь!»: пьяный мажор в Барнауле угрожал росгвардейцам отправкой на СВО

В Барнауле произошел конфликт между пьяным мужчиной и сотрудниками Росгвардии. Молодой человек угрожал правоохранителям отправкой на СВО и разыграл настоящий спектакль у входа в заведение, сообщается в группе «Инцидент Барнаул» в «ВКонтакте».

Компания молодых людей начала конфликт в заведении, их вывели на улицу сотрудники охраны и вызвали Росгвардию. Когда силовики прибыли на место, один из мужчин стал вести себя агрессивно по отношению к ним и угрожать, что все они «отправятся на СВО и будут лежать 200-ми».

«Братан, ты завтра на фронт уедешь, я тебе говорю… Ты попал просто конкретно! В Алейске кто на меня наезжал, уже давно не живет, и ты жить не будешь», — заявил мужчина в лицо правоохранителю.

Пользователи Сети отметили, что силовики вели себя сдержанно, держали дистанцию во избежание неадекватной реакции дебошира. Никто не нагрубил пьяному мажору. Росгвардейцы спокойно отвечали на его вопросы и даже представились на камеру.

Произошедшее вызвало широкий резонанс.

