«20 минут был без сознания»: воронежского полицейского обвинили в избиении парня

Воронежского полицейского обвиняют в жестоком избиении подростка, который сломал лавочку на детской площадке. Мать 17-летнего парня утверждает, что ее сын 20 минут лежал без сознания, сообщает «Подъем» .

По рассказам женщины, подросток вместе со своей компанией действительно сломал лавочку. Затем пошел дождь, и ребята укрылись в заброшенном здании. Их нашел сотрудник полиции и стал выяснять, кто повредил имущество. Тогда подросток признался, что это он, после чего последовали удары.

«Мы приехали — он без сознания, 20 минут был без сознания. Полицейский не вызвал ни скорую, ничего. Мы вызывали. Сотрудник не извинился, наоборот — папу нашего за грудки схватил», — рассказала женщина.

У парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. При этом полицейские приезжали к родителям других ребят и просили «замять дело» и соврать, что их детей не было на месте происшествия.

По словам матери, полицейский должен был привести ребенка в участок, но не поднимать на него руку. Родители пострадавшего написали заявление в СК, где уже начали проверку. В МВД произошедшее пока не комментировали.