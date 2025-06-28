2 ребенка угнали автобус и въехали в витрину магазина в подмосковном ТЦ

Школьники угнали детский автобус и протаранили витрину в торговом центре «Новая Рига» в Московской области. Об этом сообщает Baza .

Автобус угнали два ребенка, которым семь-восемь лет. Они залезли в транспортное средство, которое оставили без присмотра, и отправились кататься на нем по ТЦ. Но уже очень быстро въехали в витрину одного из магазинов.

Юных нарушителей правопорядка отвели в администрацию ТЦ. По предварительной информации, пострадавших нет.

Судя по опубликованному видео, дети протаранили вход в сетевой магазин, который специализируется на продаже техники Apple. Одна из стеклянных дверей разбита вдребезги.