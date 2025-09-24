2 машины столкнулись и перекрыли движение на съезде с МСД в районе Бутово
Авария с участием двух автомобилей произошла на Варшавском шоссе в районе Бутово. Из-за ДТП образовалась пробка, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На съезде с МСД в сторону Варшавского шоссе перекрыто движение. Водителей призвали заранее выбрать пути объезда.
В Дептрансе предложили объезжать место аварии по МКАД и по Варшавскому шоссе, минуя МСД, по Симферопольскому и Расторгуевскому шоссе.
На месте аварии уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и причинах ДТП выясняется.
