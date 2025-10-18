2 мальчика задохнулись в коллекторе колбасной фабрики в Кемеровской области

Два мальчика залезли в заброшенный канализационный коллектор в Прокопьевске Кемеровской области и погибли. Им было по 10 лет, сообщает « 112 ».

Детей звали Александр и Кирилл. Они захотели узнать, что находится под люком. Ребята открыли его и спустились внутрь.

Вылезти на поверхность у них уже не получилось. По предварительной информации, мальчики задохнулись.

Местные жители отмечают, что некоторое время назад на этом месте находилась фабрика по производству колбасы. Она владела коллектором. Однако предприятие давно не работает.

