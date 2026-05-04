2-летняя москвичка сожгла себе ухо горячей котлетой
В столице 2-летняя девочка случайно обожгла себе ухо горячей котлетой, сообщает «МК: срочные новости».
Вероятнее всего, котлета упала с раскаленного противня, когда мама готовила еду. А малышка схватила ее, машинально поднесла к лицу.
У девочки диагностировали ожог 3-й степени — ее доставили в больницу имени Сперанского.
Сейчас у маленькой пациентки все хорошо, рубцы от ожога затянулись. Операция ей не потребуется.
Ранее 15-летних подростков доставили в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. Они провели неудачный эксперимент со смесью бытовой химии, которая взорвалась и обожгла им глаза.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.