Жуткое фото: подростки доэкспериментировались и почти выжгли себе глаза в Москве

Подростки сильно обожгли себе глаза во время неудачного эксперимента в Москве

15-летних подростков госпитализировали в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу в Москве. Они провели неудачный эксперимент со смесью бытовой химии, которая взорвалась и обожгла им глаза, сообщает Telegram-канал «Московская медицина» .

Идею с экспериментом молодые люди увидели в интернете. Они решили повторить его, но неудачно. Офтальмохирург Морозовской больницы Ольга Выскварка рассказала, что из-за травмы зрение может упасть безвозвратно.

Столичные доктора провели комплексное лечение. После него зрение одного из парней смогло восстановиться. Второму пострадавшему повезло меньше. Ему вернули всего 60% зрения. Однако травма была тяжелой, был риск слепоты.

На опубликованном фото глаз одного из парней получил сильные повреждения. Он побледнел. В зоне вокруг зрачка полопались капилляры.

